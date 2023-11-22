Корпус школы на Каштановой аллее сдают на полгода позже уже перенесенного срока

Новый корпус школы №50 на Каштановой аллее вводится в эксплуатацию на год позже, чем это было предусмотрено в первой версии контракта с подрядчиком и на полгода - чем во второй. Это следует из постановления администрации Калининграда, опубликованного на ее сайте.



Согласно документу, в качестве срока для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значится ноябрь 2023 года. Стоимость корпуса - 1,3 млрд рублей.

О том, что строительство нового корпуса школы № 50 сильно отстает от графика, стало известно в начале года. Подрядчик объяснял это нехваткой стройматериалов, которые не могли доставить в регион из-за логистических сложностей. При этом городские власти полагали, что стройфирма задействует мало рабочих. Губернатор Антон Алиханов требовал либо добиться от компании исполнения обязательств в положенные сроки, либо расторгнуть контракт и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков.