Корпус школы на Каштановой аллее сдают на полгода позже уже перенесенного срока

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Новый корпус школы №50 на Каштановой аллее вводится в эксплуатацию на год позже, чем это было предусмотрено в первой версии контракта с подрядчиком и на полгода - чем во второй. Это следует из постановления администрации Калининграда, опубликованного на ее сайте.

Согласно документу, в качестве срока для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значится ноябрь 2023 года. Стоимость корпуса - 1,3 млрд рублей.

О том, что строительство нового корпуса школы № 50 сильно отстает от графика, стало известно в начале года. Подрядчик объяснял это нехваткой стройматериалов, которые не могли доставить в регион из-за логистических сложностей. При этом городские власти полагали, что стройфирма задействует мало рабочих. Губернатор Антон Алиханов требовал либо добиться от компании исполнения обязательств в положенные сроки, либо расторгнуть контракт и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков.

Изначально корпус должны были сдать в ноябре 2022 года, позже срок перенесли на июль 2023. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter