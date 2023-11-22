«Мы не удовлетворены»: Кукушкина сообщила, когда завершится ремонт моста под Краснознаменском

Мост через реку Инструч в районе поселка Шейкино Краснознаменского района, ремонт которого подрядчик должен был завершить к 31 октября, до сих пор закрыт для автомобильного движения. С жалобой по этому поводу к министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной во время эфира «Центра управления регионом» обратился один из жителей.



По словам Кукушкиной, упомянутый мост входит в тройку объектов, по которым подрядчики не успели закончить работы в срок.

«Это было связано с качеством производства работ. Мы, как заказчики в лице управления дорожного хозяйства, не были удовлетворены теми видами работ, которые подрядчик произвел. К подрядной организации применены соответствующие штрафные санкции».

Кукушкина добавила, что на объекте подрядчик успел провести лабораторные испытания. Для завершения оставшихся работ, по ее словам, нужно десять дней «положительных погодных условий».

«На объекте необходимо уложить верхний слой асфальта и запустить движение, расставив соответствующие дорожные знаки. В ближайшие пять-десять дней мы планируем открытие. До конца года движение по мосту будет запущено», — пояснила министр.

Напомним, что движение по мосту через Инструч было перекрыто еще 17 мая этого года. Общественный, личный и грузовой транспорт все это время направлялся в объезд.