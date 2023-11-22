17-летнего петербуржца приговорили к шести годам лишения свободы за поджоги военкоматов

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка приговорили к шести годам лишения свободы за две попытки поджогов военкоматов. Егора Балазейкина признали виновным в покушении на теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ), пишет «Коммерсант».

По версии следствия, 12 февраля 2023 года Егор Балайзейкин пытался бросить бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата рядом со станцией метро «Новочеркасская» в Санкт-Петербурге, а 28 февраля приехал в Кировск и был задержан после того, как метнул «коктейль Молотова» в здание местного военкомата (здание при этом не загорелось). Изначально действия молодого человека рассматривали как попытки повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), но вскоре переквалифицировали дело на «терроризм» (ст. 205 ч. 1 УК РФ).

Суд признал, что подросток хотел помешать работе двух военкоматов во время частичной мобилизации и сорвать призыв граждан. Сам юноша в своем последнем слове частично признал вину, однако заявил, что не считает свои действия «покушением на теракт». По его словам, поджогами военкоматов он хотел выразить протест против ввода российских войск на территорию Украины.