Памп-трек на Красносельской планируют открыть в декабре (фото)


Памп-трек на ул. Красносельской в Калининграде планируют открыть в декабре, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«Памп-трек — это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения („прокачки“) волн — в ямы велосипед „вжимается“, на кочках „расслабляется“», — пояснили сотрудники мэрии.

Помимо памп-трека на спортплощадке намерены установить рампу для скейтбордистов, несколько тренажеров и зону воркаута.

Фото и эскиз: телеграм-канал администрации Калининграда

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