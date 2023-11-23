Власти хотят сделать подсветку на набережной Петра Великого у памятника Николаю Чудотворцу за 9,6 млн рублей

Власти ищут подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки на набережной Петра Великого в Калининграде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Подсветка должна появиться рядом с двумя памятниками: Николаю Чудотворцу и пионерам океанического лова. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 9,6 млн рублей. Подача заявок осуществляется до 29 ноября. Итоги электронного аукциона планируют подвести первого декабря. Работы должны быть выполнены в срок до 21 декабря.

Работы проходят в рамках проекта «Музейный квартал», который был анонсирован областным правительством в 2018 году. Напомним, это проект по созданию единого туристического пространства, объединяющего местные культурные учреждения и достопримечательности.