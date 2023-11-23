В России введен запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов

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С 23 ноября в Россию запрещен ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Как уточнили в ведомстве, данные меры приняты в связи с выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур.

Также введено временное ограничение на поставки семенного материала в сопровождении документов, подтверждающих сортовые, посевные качества и отсутствие ГМО, выданных лабораторией Enza-Zaden Operalions B.Y. Запрет будет действовать до подтверждения компетентности, методов и результатов исследований данной лаборатории по результатам аудита со стороны Россельхознадзора.

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