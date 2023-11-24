Жительница Калининградской области получила страховку за козу, которую загрызла стая собак

Жительница Калининградской области получила страховку в размере 15 тыс. рублей за домашнюю козу. Животное загрызла стая бездомных собак, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».



Коза была застрахована от рисков утраты в случае гибели или вынужденного забоя из-за болезни, несчастного случая, пожара, стихийного бедствия или кражи, а также противоправных действий третьих лиц. Полученные средства хозяйка животного планирует потратить на новую козу.

В 2022 году жители сельской местности получили около 25 млн рублей по страховым случаям с крупным рогатым скотом с их личных подворий.