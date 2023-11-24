К Новому году в Калининграде планируют установить 75 елей в кадках

К Новому году в центре Калининграда установят живые ели в кадках. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
По ее словам, 25 елей с 1 декабря будут выставлены на площади Победы. Еще 50 деревьев планируют установить на улице Баранова и на Верхнем озере. «А по весне эти деревья, так же как и все их хвойные предшественники с прошлых Новых годов, переедут на ПМЖ в калининградские скверы», — отметила Дятлова.В 2022 году в Калининграде выставляли к Новому году свыше ста елей в кадках. Впоследствии в мэрии сообщали, что заключили контракт на работы по высадке этих деревьев в зеленых зонах и уходу за ними в течение года. Ели высадили по 17-ти адресам.