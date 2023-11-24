К Новому году в Калининграде планируют установить 75 елей в кадках

К Новому году в центре Калининграда установят живые ели в кадках. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.



По ее словам, 25 елей с 1 декабря будут выставлены на площади Победы. Еще 50 деревьев планируют установить на улице Баранова и на Верхнем озере. «А по весне эти деревья, так же как и все их хвойные предшественники с прошлых Новых годов, переедут на ПМЖ в калининградские скверы», — отметила Дятлова.