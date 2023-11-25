Снег с дождем и ночные заморозки: синоптики сделали прогноз на выходные для региона

В выходные в Калининградской области ожидается снег с дождем, при этом температура воздуха будет колебаться от плюсовых показателей днем до минусовых ночью. По сведениям Гидрометцентра, днем в субботу, 25 ноября, ожидается +2°C, ночью похолодает до −3, днем в воскресенье потеплеет до +1°C, однако в ночь на понедельник температура воздуха упадет до −5. При этом и в субботу, и в воскресенье днем прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

Калининградский ЦГМС прогнозирует похожие температурные значения — +2 и +1 днем, −3 ночью, осадки в виде дождя и снега.

В свою очередь, метеоканал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что «в течение суток 25 и 26 ноября (преимущественно 25 числа) в западной части области, в том числе в Калининграде, в особенности на юго-западе ожидаются интенсивные кратковременные осадки в виде снега/мокрого снега/крупы при околонулевой температуре. Вероятны снежные заносы, гололед, локальное ухудшение видимости и налипание мокрого снега. За 2 суток местами может выпасть до 20-40 мм осадков».



По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу воздух прогреется максимум до +2,6°C, в воскресенье днем ожидается не больше +2,2°C. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах нуля. При этом осадки данный прогноз обещает лишь в субботу утром.