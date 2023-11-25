МВД РФ: в этом году гражданство или ВНЖ в других странах получили 68 тысяч россиян

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68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других стран за девять месяцев 2023 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на конец сентября 30 тыс. россиян получили ВНЖ в других странах, а 38 тыс. — иностранное гражданство. Чаще всего россияне получали гражданство или ВНЖ, в частности, в Израиле и Турции. Также они сообщали о наличии гражданства или ВНЖ в Армении, Германии, ОАЭ, на Украине, в Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.

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