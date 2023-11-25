Облвласти: соцвыплата при рождении первенца продлевается до конца 2025-го

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В Калининградской области продлили действие соцвыплаты на рождение первого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Данная мера соцподдержки востребована в Калининградской области, поэтому было принято решение о ее продлении до конца 2025 года. Условия получения сертификата не изменились. Он выдается женщине при рождении первенца. При этом ребенок должен появиться во время учебы матери в высшем или среднем специальном образовательном учреждении по очной или очно-заочной форме или в течение трёх лет после её окончания.

Как напомнили в правительстве, многодетные семьи региона в рамках президентского нацпроекта «Демография» могут получить сертификат на областной материнский капитал. Его размер различен: 100 тысяч рублей — при рождении третьего и четвертого ребёнка, 200 тысяч рублей — пятого и последующих детей, 1 миллион рублей — при одновременном рождении трех и более детей. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости и доступна семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 3,5-кратную величину прожиточного минимума. Всего в 2023 году выдано 728 сертификатов на областной маткапитал.

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