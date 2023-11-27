Власти во второй раз ищут подрядчика для создания подсветки «Домика смотрителя» у Высокого моста

Власти ищут подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки «Домика смотрителя» у Высокого моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. Заявки принимаются до 29 ноября. Электронный аукцион планируют провести 1 декабря. Весь объем работ должен быть выполнен к 21 декабря 2023 года.

Напомним, ранее власти уже пытались найти подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки «Домика», но тогда на аукцион не было подано ни одной заявки. В прошлый раз начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 5,6 млн рублей. Подсветку заказывают в рамках проекта по созданию туристического кода города, который реализуется на полученные от федерального гранта средства.