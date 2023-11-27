В Калининграде хотят установить фотозоны в виде ростовых почтовых марок за 8,9 млн рублей (фото)

В Калининграде хотят установить фотозоны в виде ростовых почтовых марок за 8,9 млн рублей (фото)
Иллюстрация из проектной документации
Все новости по теме: Городской облик

Власти Калининграда ищут подрядчика для изготовления и установки ростовых фотозон в виде почтовых марок. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит изготовить из мраморизованного известняка четыре малые архитектурные формы в виде почтовых марок высотой 2,7 и длиной 1,9 метра. Две конструкции планируют установить на Старопрегольской набережной, по одной — на ул. Виктора Гюго и набережной Трибуца в районе мемориала морякам-балтийцам.

Начальная стоимость контракта — 8,9 млн рублей. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря. Победителя аукциона должны определить 5 декабря. Завершить изготовление и установку фотозон планируют к концу года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter