В Калининграде хотят установить фотозоны в виде ростовых почтовых марок за 8,9 млн рублей (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для изготовления и установки ростовых фотозон в виде почтовых марок. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Победителю торгов предстоит изготовить из мраморизованного известняка четыре малые архитектурные формы в виде почтовых марок высотой 2,7 и длиной 1,9 метра. Две конструкции планируют установить на Старопрегольской набережной, по одной — на ул. Виктора Гюго и набережной Трибуца в районе мемориала морякам-балтийцам.

Начальная стоимость контракта — 8,9 млн рублей. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». Заявки на участие в торгах принимаются до 1 декабря. Победителя аукциона должны определить 5 декабря. Завершить изготовление и установку фотозон планируют к концу года.