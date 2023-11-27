Прокуратура проверяет информацию об отсутствии электроснабжения и отопления в Холмогоровке

Прокуратура Калининградской области проводит проверку по информации об отсутствии электроснабжения и отопления в части домовладений посёлка Холмогоровка Зеленоградского района. Информация о нарушении прав жителей посёлка появилась в нескольких публикациях в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.



Также указано, что в Холмогоровке длительное время не проводятся работы по ремонту объектов электросетевого хозяйства и систематически происходят перебои в электроснабжении. «В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения федерального законодательства, при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.