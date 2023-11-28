МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД России предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который предусматривает для них ряд запретов и ограничений. Такие лица не смогут в числе прочего получать водительские удостоверения, водить машину и переводить деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.



В документе говорится, что режим контролируемого пребывания предполагается применять в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания в РФ либо предоставили заведомо недостоверные сведения или документы при постановке на учет.

Для этой категории предлагают ввести запрет на регистрацию юрлиц и ИП, на покупку или продажу недвижимого имущества и транспортных средств, на постановку недвижимости на кадастровый учет, а также на госрегистрацию транспортных средств. Кроме того, их могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ нелегальным мигрантам в открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала о том, что ведомство подготовило проект закона с запретами для нелегальных мигрантов. По ее словам, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму. Казакова отметила, что такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и удалению их с территории РФ. Всего, по данным МВД, в России находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в страну с целью трудовой деятельности.