Кафедральный собор заказывает новогоднее лазерное и видеопроекционное шоу за 2,8 млн рублей

Кафедральный собор заказывает организацию и проведение новогоднего лазерного и видеопроекционного шоу за 2,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, мероприятия пройдут с 30 декабря по 7 января. От подрядчика требуются доставка и монтаж оборудования для интерьерной видеопроекции в концертном зале собора, а также лазерного и видеопроекционного шоу на фасаде здания.

Интерьерную видеопроекцию можно будет наблюдать с 30 декабря по 2 января, лазерное шоу на фасаде — с 31 декабря по 2 января, видеопроекционное — с 3 по 7 января.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря, итоги аукциона подведут 6 декабря.