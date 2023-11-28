Дятлова пригрозила штрафовать перевозчиков за нарушения и без торгов снимать их с линии

Калининградские власти будут чаще штрафовать перевозчиков за несогласованные сходы с линии, а также за невыход общественного транспорта в рейс. Кроме того, к ним могут применяться и другие санкции. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города сообщила глава администрации Елена Дятлова.



«У нас есть возможность расторжения контрактов при неоднократном нарушении, — сообщила Дятлова. — Мы редко пользовались этой мерой, потому что если расторгаем контракт, то надо кого-то поставить на линию. В законе написано, что мы имеем право без торгов на три месяца поставить на линию [свой транспорт]. Это было сложно сделать, потому что в Калининграде не было свободных транспортных средств».

Глава администрации также обратила внимание на выступление председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Уханова, сообщившего о скором приобретении новых автобусов.

«Покупка новых автобусов „ГорТрансом“ даст нам, кроме штрафных санкций, возможность перехватить контракт, — добавила Дятлова. — Как только сюда придут дополнительные транспортные средства, у нас появиться еще один рычаг — это возможность расторжения контракта на три месяца без торгов. [Мы сможем] поставить автобусы, чтобы обеспечить жизнь города. Транспортное обслуживание города Калининграда не должно прерываться».