Горвласти — о бесплатных пересадках на общественном транспорте: «Мы не готовы»

Калининград пока не готов к бесплатным пересадкам на общественном транспорте. Об этом во вторник, 28 ноября, после оперативного совещания в мэрии города сообщили глава администрации Елена Дятлова и ее первый заместитель Игорь Шлыков.



«Пока такого рода решение еще не принято, — заявила Елена Дятлова. — Не готовы пока мы к этому еще».

Препятствием для внедрения «бесшовных поездок», по словам главы, не является разделение транспорта на частный и муниципальный, так как «есть центр организации дорожного движения».

«Механизм уже работает, мы сегодня уже знаем про каждую поездку. Технически это возможно. Какие в Калининграде будут определены правила, так все и будут работать. Мы не навязываем, а устанавливаем нормативные документы, обязательные для всех», — пояснила Дятлова, но ее заместитель добавил, что у города есть проблема с уже обоснованным тарифом.

«Чтобы нам разработать бесшовный тариф, нужно высчитать всю экономику и посчитать всех пассажиров, которые ездят в общественном транспорте. Мы сейчас поменяли тарифное регулирование на перевозку и увидели динамику ухода от наличной в безналичную оплату. Это нам позволяет более четко высчитать пассажиропоток. Когда все данные сложатся, можно выводить экономику этой пересадки, час это будет или сорок минут».

Далее, по словам Шлыкова, городским властям нужно будет снова обратиться в службу по тарифам, чтобы ввести дифференцированный тариф.

«Это может быть тариф по кратности ездок (5,10,15,20), но основное — это экономика. Когда мы точно поймем, кто оплатит разницу, тогда можно будет вводить, не раньше», — добавил он.

На все необходимые расчеты, по словам Шлыкова, у мэрии уйдет около двух лет (при условии перехода на брутто-контракты, то есть при оплате перевозчику километра пробега, а не количества перевезенных пассажиров).