В Калининградскую область с сентября не могут поставить дивакцину от кори

Комбинированная дивакцина против кори и эпидемического паротита пока не поступила в регион. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в областном минздраве.



В региональном министерстве заявили, что новый срок поставки препарата в Калининградскую область — начало декабря. Как сообщили «Новому Калининграду», закупкой, приобретением и распределением дивакцины между регионами занимается федеральное Министерство здравоохранения.

Напомним, сроки поставки дивакцины уже переносили с октября на конец ноября. Как сообщал ранее «Новый Калининград», в государственных медучреждениях региона на данный момент нет комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Согласно национальному календарю профилактических прививок, эту вакцину необходимо ставить детям в возрасте года, а потом проводить ревакцинацию в шесть лет.