В регионе возобновляют работу мусорных полигонов для промпредприятий, но на новых условиях

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В Калининградской области возобновляют прием отходов у промышленных предприятий для утилизации на мусорных полигонах. Информация об этом появилась на сайте Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Поручено возобновить прием этих отходов в объеме не более 10000 тонн ежемесячно. Договоры будут месячные», — сообщил глава регионального минприроды Олег Ступин во время внеочередного заседании комитета по экологии и природопользованию Калининградской торгово-промышленной палаты.

После нового открытия правила использования полигонов изменились. Стоимость размещения кубометра отходов выросла со 168 рублей до 1000-1300 рублей.

Помимо того, теперь у новых партии поступающих отходов будут брать пробы на предмет соответствия нормативным требованиям.

Напомним, 10 ноября мусорные полигоны в области временно приостановили приемку отходов. Это решение было связано с необходимостью разобраться, сколько места еще есть на полигонах. Глава минприроды Олег Ступин заявлял, что площади действующих полигонов подходят к исчерпанию своих мощностей, а новые, на которых будут учитываться промышленные отходы, еще не появились.



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