Глава Калининграда назвал размер компенсации семьям погибших в ходе СВО на Украине

Горсовет Калининграда в ходе заседания, состоявшегося 29 ноября, единогласно проголосовал за дополнительные меры соцподдержки для участников спецоперации на Украине. После заседания глава горсовета Олег Аминов также назвал сумму компенсации семьям погибших в ходе СВО.



«На сегодняшний день мы утвердили размер компенсации в объеме 200 тысяч рублей семьям погибших наших калининградцев в зоне специальной военной операции, — рассказал Аминов журналистам. — Этот документ своевременный. Мы еще принимали пакет документов в части оказания помощи семьям участников СВО. На сегодняшний день прорабатывается также вопрос по обеспечению земельными участками семей участников СВО».