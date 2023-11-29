Глава Калининграда назвал размер компенсации семьям погибших в ходе СВО на Украине

Глава Калининграда назвал размер компенсации семьям погибших в ходе СВО на Украине
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Горсовет Калининграда в ходе заседания, состоявшегося 29 ноября, единогласно проголосовал за дополнительные меры соцподдержки для участников спецоперации на Украине. После заседания глава горсовета Олег Аминов также назвал сумму компенсации семьям погибших в ходе СВО.

«На сегодняшний день мы утвердили размер компенсации в объеме 200 тысяч рублей семьям погибших наших калининградцев в зоне специальной военной операции, — рассказал Аминов журналистам. — Этот документ своевременный. Мы еще принимали пакет документов в части оказания помощи семьям участников СВО. На сегодняшний день прорабатывается также вопрос по обеспечению земельными участками семей участников СВО».

Напомним, что в конце октября губернатор области Антон Алиханов предложил поощрять особо отметившихся участников СВО не только выделением земельных участков, но и однократными денежными выплатами. Ранее депутаты областного Заксобрания приняли закон о бесплатном выделении земли жителям региона, участвовавшим в специальной военной операции России на Украине и получившим за это ордена или звание Героя России.

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