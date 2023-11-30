Калининград опережает Санкт-Петербург по доле отремонтированных объектов культурного наследия

Все новости по теме: Капитальный ремонт

Калининград опережает Санкт-Петербург по доле отремонтированных объектов культурного наследия. Об этом рассказал руководитель областного Фонда капитального ремонта Олег Туркин в эфире центра развития «ГорПросвет» в соцсети «ВКонтакте».

«За последние три года мы провели работы на 250 объектах культурного наследия. В Санкт-Петербурге вполовину меньше, — уточнил Олег Туркин корреспонденту „Нового Калининграда“, — У нас всего 400 домов — объектов культурного наследия, и выполнены работы уже на 300 ОКН из 400».

Расширить возможности фонда и круг подрядных организаций позволил 73 федеральный закон. «Там появилась такая возможность: если мы не затрагиваем предметы охраны, проводить работы, не имея лицензии министерства культуры, — рассказал Туркин, — Мы согласовываем все действия в рамках межведомственного взаимодействия со службой охраны объектов культурного наследия. У нас с ними отличные взаимоотношения. Евгений Александрович Маслов, руководитель этой службы, он нам активно помогает. И без его поддержки мы бы, конечно, вряд ли смогли отремонтировать и провести работы на таком количестве объектов культурного наследия. Процентажи у нас самые высокие».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter