Калининград опережает Санкт-Петербург по доле отремонтированных объектов культурного наследия. Об этом рассказал руководитель областного Фонда капитального ремонта Олег Туркин в эфире центра развития «ГорПросвет» в соцсети «ВКонтакте».



«За последние три года мы провели работы на 250 объектах культурного наследия. В Санкт-Петербурге вполовину меньше, — уточнил Олег Туркин корреспонденту „Нового Калининграда“, — У нас всего 400 домов — объектов культурного наследия, и выполнены работы уже на 300 ОКН из 400».

Расширить возможности фонда и круг подрядных организаций позволил 73 федеральный закон. «Там появилась такая возможность: если мы не затрагиваем предметы охраны, проводить работы, не имея лицензии министерства культуры, — рассказал Туркин, — Мы согласовываем все действия в рамках межведомственного взаимодействия со службой охраны объектов культурного наследия. У нас с ними отличные взаимоотношения. Евгений Александрович Маслов, руководитель этой службы, он нам активно помогает. И без его поддержки мы бы, конечно, вряд ли смогли отремонтировать и провести работы на таком количестве объектов культурного наследия. Процентажи у нас самые высокие».