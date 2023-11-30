Автомобилистов предупредили о машине с камерой фиксации скорости на Приморском кольце

По Приморскому кольцу до конца года будет передвигаться автомобиль, фиксирующий нарушения скоростного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале госучреждения «Безопасный город».



«По трассе передвигается автомобиль с мобильным комплексом, который фиксирует нарушение скоростного режима, установленного на автодороге в соответствии с правилами дорожного движения», — говорится в сообщении.

Комплекс в автоматическом режиме передает данные в центр фиксации административных нарушений ГИБДД, отметили в учреждении. Водителей призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.