Верховный суд признал экстремистским и запретил в России международное движение ЛГБТ

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В четверг, 30 ноября, Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и признал экстремистским международное движение ЛГБТ. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», — постановил суд.

Как уточняет информагентство, судебное решение «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий». Ограничения связаны лишь с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.

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