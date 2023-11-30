Верховный суд признал экстремистским и запретил в России международное движение ЛГБТ

В четверг, 30 ноября, Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и признал экстремистским международное движение ЛГБТ. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», — постановил суд.

Как уточняет информагентство, судебное решение «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий». Ограничения связаны лишь с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.