В Калининграде на двух десятках улиц отключили горячую воду и отопление из-за аварии на сетях

В Калининграде произошли аварийные отключения горячей воды и отопления на двух десятках улиц. Об этом сообщила пресс-служба «Калининградтеплосети».



Речь о домах по улицам Азовской, Горького, Земельной, Калязинской, Минской, Озерова, Пролетарской, Ракитной, Юношеской, Рокоссовского, Севастьянова, Сергеева, Соммера, Черняховского, Госпитальной, Знойной, Тихой, а также в Партизанском и Северном переулках. В зону отключения попали социальные объекты, которые относятся к БФУ им. И.Канта (общежитие и учебный корпус на ул. Азовской), БГАРФ, КГТУ, а также Дворец творчества детей и молодежи, школа № 10 по волейболу, Детская областная больница, школы № 7 и № 31 и детские сады № 101, № 105, № 36, № 58 и № 116. В школе № 9 по баскетболу отключили только горячую воду.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в диспетчерской «Калининградтеплосети», аварию устраняли с 8 утра, с 17 часов отопление должно начать восстанавливаться.