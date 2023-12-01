Калининградцы потратили меньше времени на покупки в «Чёрную пятницу», чем в прошлом году

В 2023 году Калининград, в отличие от прошлого года, не вошёл в список городов, жители которых провели больше всего времени на маркетплейсах в «Чёрную пятницу». Динамику числа посетителей сайтов, участвовавших в ноябрьской распродаже, подсчитали для РИА «Новости» аналитики «Билайна», пишет агентство экономической информации «Прайм».



Дольше всех онлайн покупками на этот раз занимались жители Магадана, Чукотского автономного округа, Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Число посетителей маркетплейсов в «Чёрную пятницу» в этом году выросло практически втрое, при этом среднее время, проведенное там, сократилось на 30%. Лидером по количеству пользователей стал Ozon, второе место занял «Яндекс Маркет», третье — Wildberries, лидировавший в прошлом году.