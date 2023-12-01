Из-за сильного снегопада футболисты калининградской «Балтики» не смогли долететь до Тамбова, откуда нашей команде предстояло добираться до Воронежа, где состоится финальный в этом сезоне выездной матч балтийцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку. До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», — уточняется в сообщении клуба.