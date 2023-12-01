Мобильное приложение для покупки билетов «РЖД пассажирам» удалили из AppStore

Мобильное приложение «РЖД пассажирам» было удалено из магазина AppStore. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в пятницу, 1 декабря.



Для продолжения покупки билетов онлайн привычным способом пользователям, скачавшим версии приложения ранее, в РЖД посоветовали не обновлять их и не переустанавливать, «так как новые поставить не получится». «Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев», — добавили в пресс-службе.

РЖД находятся в санкционных списках ЕС и Великобритании, США вводили ограничения против руководства компании.