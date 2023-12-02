В выходные в Калининградской области ожидается холодная, преимущественно пасмурная погода

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В выходные в Калининградской области ожидается холодная пасмурная погода. Температура воздуха не поднимется выше 0°C. По сведениям Гидрометцентра, в субботу днём ожидается −1°C, ночью столбик термометра опустится до −6°C. Возможен кратковременный снег. В воскресенье днём потеплеет до 0°C. Вероятность осадков возрастёт, ожидается снег с дождём. Ночью осадки продолжат выпадать в виде снега. Температура воздуха опустится до −4°C.

Калининградский ЦГМС прогнозирует лёгкий мороз в субботу днём. В Калининграде и области температура может опуститься до −3°C, ночью — до −6°C. В воскресенье потеплеет примерно на один градус. Ожидается небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу область ожидает пасмурная влажная погода с дымкой, в воскресенье будет малооблачно. Средняя температура воздуха днём составит около 0°C, ночью — до −5°C.

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