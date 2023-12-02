В Калининградской области намерены построить новый комплекс по выращиванию товарной рыбы

В Калининградской области планируют построить новый комплекс по выращиванию и переработке товарной рыбы. Производство намерены запустить в посёлке Прудное Гвардейского района. Проект комплекса получил положительное заключение экспертизы 1 декабря.



Согласно данным Единого государственного реестра заключений, строительство планирует калининградское ООО «Русинг». Основной вид деятельности компании — пресноводное рыбоводство. Проектную документацию подготовило ООО «Промпроект».

По информации пресс-службы областного правительства, в 2022 году компания «Русинг» участвовала в программе льготного финансирования инвестиционных проектов. «Реализация нашего проекта позволит вырастить на территории Калининградской области 100 тонн рыбы в год, — рассказала генеральный директор „Русинг“ Инга Булацева, — Это поможет частично заменить импортную, ввозимую красную рыбу в область».

В настоящее время товарное рыбоводство в регионе, по данным областного минсельхоза, развивают шесть предприятий. В начале года губернатор Антон Алиханов обещал, что количество местной рыбы в магазинах значительно увеличится. «В этом году будут новые проекты поддержаны, рыбы нашей станет в разы больше на прилавках», — писал Алиханов в соцсети «ВКонтакте» в ответ на комментарий пользователя о том, что в регионе «с рыбой швах».