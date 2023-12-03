Торги на навесы и качели за 15 млн рублей отменены, власти это объясняют техническим сбоем

Торги на навесы и качели за 15 млн рублей отменены, власти это объясняют техническим сбоем
Иллюстрация из проектной документации.
Все новости по теме: Госзакупки

Отменено определение поставщика по торгам на создание шести навесов с качелями и подсветкой. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе администрации Калининграда, горвласти не отказываются от планов на создание шести рекреационных зон, а отмененный статус контракта на сайте госзакупок связан с техническими неисправностями. Со слов представителя пресс-службы, итоги электронного аукциона планируют провести в ранее установленные сроки — 12 декабря.

На самом сайте госзакупок в извещении об отмене торгов указано, что они остановлены по решению заказчика. «Отмененный» статус закупки появился в прошлую пятницу, 30 ноября, с той поры он остается неизменным.

Напомним, контракт осуществляется на средства целевого федерального гранта в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Общая стоимость шести навесов составляет 15 млн рублей.

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