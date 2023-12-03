«В футбол здесь тяжело было играть»: Игнашевич рассказал о матче «Балтики» с «Факелом»

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что у калининградской команды были шансы победить воронежский «Факел». Фрагмент послематчевой пресс-конференции с комментариями тренера о прошедшей игре опубликован в группе футбольного клуба «ВКонтакте».

«Думаю что, исходя из того состояния поля, в котором оно находилось, исходя из погодных условий, в целом мы контролировали ход матча. В футбол здесь тяжело было играть. Моментов у нас было больше, чем у соперника, при определенных удаче и определенном уровне мастерства мы могли бы и реализовать их, конечно», — сообщил Игнашевич.

Напомним, матч футбольных клубов «Балтика» и «Факел» завершился со счётом 0:0. Игра в рамках 17 тура Российской премьер-лиги прошла на центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в субботу, 2 декабря. В пути калининградская команда столкнулась со сложностями: из-за обильного снегопада самолет с футболистами не смог приземлиться в аэропорту в Тамбове, поэтому рейс ушел на посадку в московский аэропорт «Домодедово», откуда спортсменов на автобусе привезли в Воронеж. Сергей Игнашевич во время общения с журналистами уточнил, что сложности в пути не сказались на результатах игры.

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