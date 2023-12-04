Калининград резко поднялся в рейтинге регионов с самым здоровым образом жизни населения

Калининградская область в 2022 году заняла 47 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения, улучшив свои показатели за год сразу на 13 позиций (по итогам в 2021-го регион находился на 60-м месте). К такому выводу пришли в своем исследовании специалисты РИА Рейтинга.

Согласно исследованию, самый здоровый образ жизни в России по-прежнему ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана и Ингушетии. А вот жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии, как и раньше, не торопятся отказываться от вредных привычек.

Уточняется, что исследование подготовлено экспертами агентства по информации Росстата и Генпрокуратуры. Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих распространение вредных привычек среди населения российских регионов. «При расчeтах учтены продажи алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Использованы данные за последние три года, усредненные со взвешиванием. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространенности вредных привычек», — уточняется в справке о методике.