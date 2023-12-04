Горвласти выделили на лежаки и скамейки для территории Летнего озера 2,6 млн рублей (фото)

Иллюстрации из проектной документации

Власти Калининграда закупают лежаки и скамейки для сквера у Летнего озера. На малые архитектурные формы выделено порядка 2,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Всего планируют приобрести 10 лежаков и 12 скамей трёх видов стоимостью от 24 до 410 тыс. рублей за единицу. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря. Итоги торгов подведут 13 декабря. Планируется, что оборудование поставят до конца года.

Ранее власти провели ещё три закупки для благоустройства территории Летнего озера. Контракт на поставку трёх парковых качелей за 2,7 млн рублей заключили с ООО «Гост». Изготовлением деревянного настила, обновлением пешеходных дорожек, установкой скульптур, лежаков, скамеек, велопарковки и урн за 8,6 млн рублей займётся ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Террасу за 3,7 млн рублей должен обустроить ИП Антон Мыц.