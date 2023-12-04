Горвласти выделили на лежаки и скамейки для территории Летнего озера 2,6 млн рублей (фото)

Все новости по теме: Городской облик

Иллюстрации из проектной документации

Власти Калининграда закупают лежаки и скамейки для сквера у Летнего озера. На малые архитектурные формы выделено порядка 2,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Всего планируют приобрести 10 лежаков и 12 скамей трёх видов стоимостью от 24 до 410 тыс. рублей за единицу. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря. Итоги торгов подведут 13 декабря. Планируется, что оборудование поставят до конца года.

Ранее власти провели ещё три закупки для благоустройства территории Летнего озера. Контракт на поставку трёх парковых качелей за 2,7 млн рублей заключили с ООО «Гост». Изготовлением деревянного настила, обновлением пешеходных дорожек, установкой скульптур, лежаков, скамеек, велопарковки и урн за 8,6 млн рублей займётся ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Террасу за 3,7 млн рублей должен обустроить ИП Антон Мыц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter