Верховный суд конфисковал у нетрезвого водителя автомобиль, находящийся в долевой собственности

Верховный суд РФ вынес решение о конфискации автомобиля, принадлежавшего водителю и его жене на долевых правах. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, водитель из Марий Эл был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Суд первой инстанции назначил ему обязательные работы и конфискацию автомобиля. Однако водитель обжаловал это решение и добился отмены его в части конфискации машины на том основании, что она находилась в общем владении с его женой.

В свою очередь, прокуратура обжаловала определение кассационного суда. Верховный суд счел доводы относительно прав собственности на автомобиль не подлежащими удовлетворению в связи с однозначным указанием закона на конфискацию транспортного средства без учета нюансов прав собственников.

«Постановление суда кассационной инстанции отменить, признать законным решение суда первой инстанции в части конфискации автомобиля», — постановил Верховный суд.