В Калининграде старпома осудили за неправильную швартовку судна, приведшую к гибели боцмана

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В Калининграде суд признал виновным старшего помощника капитана в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК на транспорте.

«Следствием и судом установлено, что днем 15 мая 2023 года 36-летний старший помощник капитана, управляя морским судном в акватории Балтийского моря, во время осуществления швартовых операций превысил скорость движения и допустил столкновение с бортом земснаряда, в результате чего 33-летний боцман получил телесные повреждения различной степени тяжести. Спустя некоторое время, от полученных телесных повреждений пострадавший боцман скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — уточняется в сообщении СК.

Старший помощник капитана признал вину. Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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