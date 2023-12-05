В Калининграде вынесен приговор семейной паре, изувечившей бездомную собаку

В Калининграде суд признал виновными супругов, жестоко избивших собаку. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что ночью 12 июня 2023 года калининградец и его супруга в подъезде дома по ул. Химической избили бездомную собаку, причинив ей увечье. Затем животное положили в мешок, завязав горловину веревкой, оттащили в парк и бросили, скрывшись с места преступления.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, просили их оправдать. Однако суд квалифицировал их действия по п. «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное группой лиц по предварительному сговору. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес наличие малолетних детей.

Приговором Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев 10 дней с удержанием из его заработной платы в доход государства 15%, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года (ранее мужчина был судим). Его жене назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из ее заработной платы в доход государства 15%. Приговор не вступил в законную силу.