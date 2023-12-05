Фирма депутата горсовета выиграла на торгах по установке подсветки «Домика смотрителя»

Городские власти нашли подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки у «Домика смотрителя» Высокого моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Победителем торгов стала калининградская компания «Горсвет-Финанс», оказавшаяся единственной, принявшей участие в электронном аукционе. Эта организация была учреждена депутатом горсовета Олегом Петросовым в 2017 году.

Торги остановились на начальной (максимальной) стоимости контракта в 5,9 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 21 декабря 2023 года. Создание подсветки проходит рамках проекта по реализации туристического кода центра города.