Фирма депутата горсовета выиграла на торгах по установке подсветки «Домика смотрителя»

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Городские власти нашли подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки у «Домика смотрителя» Высокого моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Победителем торгов стала калининградская компания «Горсвет-Финанс», оказавшаяся единственной, принявшей участие в электронном аукционе. Эта организация была учреждена депутатом горсовета Олегом Петросовым в 2017 году.

Торги остановились на начальной (максимальной) стоимости контракта в 5,9 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 21 декабря 2023 года. Создание подсветки проходит рамках проекта по реализации туристического кода центра города.

Напомним, ранее власти уже пытались найти подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки «Домика», но тогда на аукцион не было подано ни одной заявки. В прошлый раз начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 5,6 млн рублей.

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