В Калининградской области доходы заведений общепита в 2023 году выросли почти на 20%

Доход заведений общественного питания в регионе за первые десять месяцев 2023 года на 19,1% превосходит результаты за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют доклад о социально-экономическом положении региона, опубликованный во вторник, 5 декабря, Калининградстатом.



За период с января по октябрь 2023 года предприниматели сферы общественного питания заработали 23,8 млрд рублей, за аналогичный период 2022 года эта сумма составила 18,6 млрд рублей. Только в октябре текущего года прибыль заведений общественного питания составила 2,5 млрд рублей, тогда как в октябре прошлого года сумма выручки составила 2 млрд рублей.

При этом сентябрь 2023 года для калининградских рестораторов стал чуть более удачным месяцем, чем октябрь, разница в выручке составляет 2,6%.