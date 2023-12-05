В России фиксируют случаи заболевания микоплазменной пневмонией

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В России зарегистрированы единичные случаи заболевания микоплазменной пневмонией, болезнью, вспышка которой произошла в Китае в ноябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции», — сообщают Роспотребнадзоре.

РИА «Новости» обратились за комментарием к доценту кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергею Вознесенскому, который объяснил, что возбудитель болезни знаком ученому сообществу, в мире разработаны системы диагностирования заболевания и антибактериальные препараты для борьбы с болезнью, поэтому ожидать пандемию, подобную Covid-19, не следует.

Ранее вспышка микоплазменной пневмонии была зафиксирована в Китае, случаи заболевания особенно часты среди детей.

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