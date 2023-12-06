В районе форта № 4 намерены «улучшить эстетичность ландшафта» путем вырубки деревьев и кустов (фото)

В районе форта № 4 намерены «улучшить эстетичность ландшафта» путем вырубки деревьев и кустов (фото)
Фото, прикрепленное к порубочному билету
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В Калининграде на улице Украинской (район форта № 4) застройщику (компания «Специализированный застройщик „Номинал-Инвест“») разрешили провести «вырубку нежелательных деревьев и кустарников» с диаметром стволов до 8 см. Порубочный билет компания получила 4 декабря, и компенсационных выплат он не предусматривает.

Согласно опубликованному на сайте мэрии акту визуального лесопатологического обследования от 15 ноября, основная часть произрастающих в этом районе деревьев здорова, но они образуют «непроходимые заросли». Также у некоторых экземпляров «имеется наклон стволов».

Под вырубку попадут, в основном, такие породы как ива козья, ольха серая и тополь дрожащий (осина), названные экспертом нежелательными. Подписавший акт лесопатолог сообщает, что вырубка «повысит качество жизни и эстетичный вид не вырубаемых растений», а также «уменьшит плотность произрастания растений для улучшения эстетичности ландшафта».

«Ha момент обследования древесно-кустарниковой растительности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области, не обнаружено», — добавляет эксперт.

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