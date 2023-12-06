«Коммерсант»: в РФ вынесли первый приговор за неотражение внезапного нападения ВСУ

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Суд вынес первый приговор за неотражение внезапного нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения.

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова. Военное следственное управление СКР по Западному военному округу обвиняло офицеров в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 340 УК РФ — «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ».

По сведениям издания, дело связано с атакой на Белгородскую область в апреле 2023 года. Источник «Коммерсанта» отметил, что подсудимым удалось избежать максимального срока — десять лет лишения свободы — и дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. Более полутора лет срока военнослужащие уже отбыли, находясь под следствием и судом. Адвокат одного из фигурантов дела сообщил, что они не признают свою вину и намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

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