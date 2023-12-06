Область «забирает» согласование архитектурного облика новостроек, Алиханов опасается коррупции

Согласование архитектурного облика будущих новостроек переходит с муниципального на региональный уровень. Тема обсуждалась на заседании областного правительства в среду, 6 декабря.



Как сообщила исполняющая обязанности министра градостроительной политики Ирина Жданова, изменения диктует федеральное законодательство. Губернатор Антон Алиханов заинтересовался, получит ли министерство возможность пересогласовывать уже утвержденный архитектурный облик, если застройщик что-то решит поменять в ходе строительства. «Застройщик показывает одно, а потом вдруг из вентфасада это превращается в короед какой-нибудь, из красивого внешнего вида все это превращается в обычную серую панельку. У нас какие полномочия по соблюдению этих требований? Мы как-то наказываем, не вводим в эксплуатацию?» — спросил он. Жданова ответила, что подобные изменения означают, что застройщик не получит разрешение на ввод объекта эксплуатацию.

При этом, по ее словам, согласование изменений возможно, но они «должны быть вызваны необходимостью, возникшей в ходе строительства». «Если у вас будут полномочия по изменениям того, что вы согласовали, — то это точно однозначно, что мы будем кого-нибудь сажать потом», — ответил Алиханов, сообщив, что открывается путь для «коррупционных историй». Тем не менее, соответствующий законопроект, разработанный областными властями, направлен на рассмотрение депутатами Заксобрания.