В Калининградскую область в преддверии Нового года завезли больше тысячи елей из Латвии

В Калининградскую область в преддверии Нового года завезли 1105 рождественских елей из Латвии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



По информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, в декабре в регион также было ввезено 280 саженцев декоративных деревьев хвойных пород: ель сербская Тенас, ель голубая Ротенхаус, ель обыкновенная Ремонти, пихта Нордмана Тордис.

«Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Управления Россельхознадзора к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля. Ввоз рождественских деревьев разрешается при наличии фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность растений», — сообщили в ведомстве.