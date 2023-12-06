Горвласти планируют потратить 45 млн рублей на уход за цветами на клумбах в 2024 году

Все новости по теме: Госзакупки

Администрация Калининграда ищет подрядчиков для высадки и ухода за цветами на городских клумбах в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего в перечне зеленых зон, за насаждениями на которых обязаны будут ухаживать подрядчики, числится 56 адресов во всех районах города. Среди перечисленных работ — стрижка газонов, окучивание декоративных растений, обрезка роз, стрижка живой изгороди, покос травы, замена растительного грунта в цветниках.

Администрация планирует провести два аукциона для поиска подрядчиков, начальная (максимальная) стоимость двух контрактов превышает 45 млн рублей. Заявки принимаются до 12 декабря. Торги планируют провести 14 декабря.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter