Горвласти планируют потратить 45 млн рублей на уход за цветами на клумбах в 2024 году

Администрация Калининграда ищет подрядчиков для высадки и ухода за цветами на городских клумбах в 2024 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Всего в перечне зеленых зон, за насаждениями на которых обязаны будут ухаживать подрядчики, числится 56 адресов во всех районах города. Среди перечисленных работ — стрижка газонов, окучивание декоративных растений, обрезка роз, стрижка живой изгороди, покос травы, замена растительного грунта в цветниках.

Администрация планирует провести два аукциона для поиска подрядчиков, начальная (максимальная) стоимость двух контрактов превышает 45 млн рублей. Заявки принимаются до 12 декабря. Торги планируют провести 14 декабря.