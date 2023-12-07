Туроператор: количество проданных путевок в Калининградскую область в 2023 году выросло на 20%

В 2023 году Калининградскую область посетило на 19% процентов больше туристов, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные туроператора «Алеан».



Помимо Калининграда, в фирме фиксируют уверенный рост турпотока в Дагестан (годовой рост составил 60%), Москву (27%), Подмосковье (23%), Татарстан (19%), Туапсе и Геленджик (по 20% каждый город).

По данным турфирмы, наибольшей популярностью у россиян в 2023 году пользовались курорты Краснодарского края (44% от всех проданных путевок), был высокий спрос на Минеральные Воды (21% путевок), Абхазию (12%), Белоруссию (4%) и Крым (3%).

Ранее министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что по итогам первых восьми месяцев 2023 года регион посетило 1,4 млн туристов, а прогнозируемое число гостей области за весь год составляет 2,1 млн человек.