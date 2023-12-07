МВД: мошенники обманывают россиян под видом розыгрыша билетов на новогодние мероприятия

В России появился новый вид мошенничества под видом розыгрыша билетов на новогодние мероприятия. Об этом предупреждает МВД РФ, пишет «Интерфакс».

«В мессенджерах гражданам направляется массовая рассылка. В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия, такие, как концерты известных исполнителей или же посещение популярных ёлок в крупных городах России, в том числе и „Кремлевской ёлки“», — уточняется сообщении МВД.

В сообщении адресатам предлагают перейти по ссылке и ввести свои персональные и платёжные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. При этом данные ссылки ведут на фишинговые сайты мошенников.

«Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию», — призывают в полиции.