Госдума приняла закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян

Госдума приняла законопроект, который запрещает брать комиссии с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Как сообщает «Интерфакс», ко второму чтению документ вносился в четырех разных вариантах. В итоге была одобрена версия, по которой комиссия отменяется для тех, кто нуждается в социальной поддержке. В редакции первого чтения действие законопроекта распространялось на всех физлиц, отмечает ТАСС



Перечень категорий лиц, которые нуждаются в поддержке, должно установить правительство РФ. Согласно поправкам, брать комиссию с платежей за ЖКУ не имеют права кредитные организации. Такое же правило предусмотрено для платежных и банковских агентов. Исключение сделано для организаций федеральной почтовой связи. Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Как указывают СМИ, законопроект был внесен в парламент группой депутатов в феврале 2020 года, принят в первом чтении в апреле 2020-го и с тех пор проходил согласование с заинтересованными сторонами. Авторами инициативы выступила группа депутатов VII созыва палаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.