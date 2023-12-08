Возобновлено авиасообщение между Калининградом и Архангельском. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».



Рейсы повторно начали совершаться с 7 декабря. Перелеты осуществляет архангельская авиакомпания Smartavia. Рейсы будут совершаться по четвергам. Из «Храброво» планируется вылет самолетов в 11.30, в обратном направлении — в 17.30.

Как сообщают в пресс-службе «Храброво», архангельский аэропорт «Талаги» стал снова открыт для полетов с первого декабря после окончания реконструкции взлетно-посадочной полосы.