Дятлова сообщила, на каких улицах планируют отремонтировать тротуары в 2024 году

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В 2024 году горвласти планируют починить 11 километров тротуарного покрытия в Калининграде. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем телеграмм-канале.

Предполагается, что отремонтированы будут тротуары на следующих улицах:

  • ул. Белинского (два участка: от 20 до 30 дома, от дома № 42 и до пересечения с ул. Менделеева);

  • ул. Саратовская (от 11 до 39 дома);

  • ул. Добролюбова;

  • ул. Художественная;

  • ул. Эпроновская;

  • ул. Краснооктябрьская;

  • переулок Грига (от ул. Грига до Литовского вала);

  • ул. Ермака;

  • Часть проспекта Победы (от входа в Центральный парк до ул. Пушкина, в планах также обустроить на этом участке остановку общественного транспорта);

  • Московский проспект (от дома № 120 до Литовский вала, по четной стороне);

  • Московский пр-т (от 76 до 120 дома, четная сторона);

  • ул. Дмитрия Донского (от Паркового ручья до ул. Пушкина по нечетной стороне;

  • ул. Чкалова (от проспекта Мира и до станции переливания крови);

  • л. Алябьева;

  • ул. Щедина (от ул. Батальной до ул. Дрожжевой);

  • переулок Батальный;

  • ул. Дрожжевая (от ул. Самаркандской до ул. Щедина и от ул. Щедина до ул. Автомобильной);

  • ул. Людникова;

  • ул. Галковского;

  • проспект Мира (от ул. Штурвальной до ул. Химической);

  • ул. Закавказская (от проспекта Победы до дома № 16 по четной стороне и от Шведского сквера до ул. Нахимова по нечетной стороне);

  • ул. Муромская (от остановки у дома 62 до ул. Дзержинского по четной стороне);

  • ул. Черниговская (от моста до дома № 41);

  • ул. Артиллерийская (от ул. Шахматной до ул. Букетной по четной стороне);

  • ул. Пирогова (от ул. Артиллерийской до детского сада № 125);

  • ул. Гагарина (примыкание к Еловой аллее со стороны школы № 2);

  • ул. Тельмана (от 42 до 50 дома);

  • ул. Ленинградская (от ул. Некрасова до ул. Толстого);

  • ул. Гоголя (от ул. Тургенева до ул. Тельмана).

Как сообщила Дятлова, из городского бюджета на починку тротуаров в 2024 году планируют выделить вдвое больше средств, чем в 2023 году. Помимо того, как уточняет глава городской администрации, существует вероятность, что в этот список вошли не все тротуары, которые фактически могут отремонтировать в следующем году.


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